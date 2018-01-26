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ПФР: дети, чьи родители неизвестны, с 2018 года будут получать пенсию

Новости
ПФР: дети, чьи родители неизвестны, с 2018 года будут получать пенсию

С 2018 года в России введен новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.

Пенсия детям, именуемым в народе «подкидышами», устранила социальную несправедливость. В отличие от детей-сирот, они не получали пенсию по потере кормильца. С юридической точки зрения, дети-«подкидыши» родителей никогда не имели, не находились на их иждивении и, следовательно, кормильцев не теряли. Отсутствовала сама причина – страховой случай – для назначения пенсии по потере кормильца. Но совершенно очевидно, что дети-«подкидыши» нуждаются в социальной поддержке, как и сироты. Изменения, внесенные в законодательство, теперь уравняли их в пенсионных правах с детьми, потерявшими родителей. Размер социальной пенсии детям-«подкидышам» установлен в размере социальной пенсии по потере кормильца детям – круглым сиротам, потерявшим обоих родителей (детям умершей одинокой матери). По состоянию на 1 января 2018 года она составляет – 10 068 рублей 53 копейки.

Отделением ПФР по Саратовской области продолжается работа по определению лиц данной категории. На сегодняшний день установлено 52 человека, чьи родители неизвестны. Заявление о назначении пенсии за несовершеннолетнего ребенка может подать его законный представитель: опекун, попечитель либо администрация учреждения, где ребенок прибывает и воспитывается. Пока подано 20 заявлений. Назначенная пенсия будет выплачиваться ребенку до 18 лет. Пенсия будет выплачиваться и далее, если ребенок продолжит обучение по очной форме по основным общеобразовательным программам до окончания обучения, но не дольше, чем до 23 лет.

Обращаем внимание: в случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был усыновлен.