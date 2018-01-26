В предстоящие выходные ярмарка на Театральной площади будет идти два дня
27 и 28 января 2018 года на Театральной площади планируется проведение ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и товаров народных промыслов.
Для жителей города Саратова традиционно будут предложены: мясо и мясопродукты, молочная, рыбная и птицеводческая продукция, мед, крупы, мука, овощи, фрукты, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.
Время работы ярмарок - с 8.00 до 16.00.