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Еще 25 многоквартирных домов отремонтировано в Саратове

Новости


За время реализации областной программы капитального ремонта в Саратове отремонтировано 376 многоквартирных домов,- сообщает пресс-служба саратовской администрации.

Выполнен широкий спектр строительно-монтажных работ: ремонт крыш 109 домов, внутридомовых систем водоснабжения и водоотведенияв 204 домах, системы электроснабжения в 3 домах и замена лифтового оборудованияв 9 домах.

Значительный объем работ по ремонту крыш выполнен в ноябре и декабре 2017 года. Подрядными организациями отремонтированы крыши 11 многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Посадского, 169, Кутякова, 28, Челюскинцев, 172, Техническая, 35/45, Большая Затонская, 25, Кутякова, 10, Лермонтова, 29, 5-й Лесопильный проезд, 37, Южно-Зеленая, 9, Камчатская, 55, Большая Казачья, 109.

В тот же период сданы в эксплуатацию системы водоснабжения в 10 домах по адресам: Беговая, 2, Клочкова, 66, К. Маркса, 3Б, 1-й Силикатный проезд, 1, 2-я Силикатная, 81, Рабочая, 3, Первомайский поселок, 5-я линия , 8, Астраханская, 7, Московское шоссе, 26, 3-й Солдатский проезд, 1.

Впервые в рамках областной программы в 2017 году сданы в эксплуатацию системы электроснабжения, отремонтированные в трех домах по адресам: Бахметьевская, 20/24, 4-я Поперечная, 4, Астраханская, 81.

В доме № 11, расположенном по улице 2-я Садовая, отремонтирована система отопления.

По состоянию на 18 января в рамках краткосрочных планов областной программы Фондом осуществляется отбор подрядной организации на проведение капитального ремонта в 81 многоквартирном доме, заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ в 77 многоквартирных домах, расположенных в областном центре.