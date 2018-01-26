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В Саратове начался показ анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии»

Новости
В Саратове начался показ анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии»

С 24 января на малые экраны Саратовской области выходит отечественный полнометражный мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» (6+).

Этим новым анимационным фильмом недавно пополнился фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра.
«Сказ о Пётре и Февронии» смогут увидеть жители малых городов и посёлков региона, в которые с кинопоказами приедет областной киновидеоцентр.

Также эту захватывающую мультисторию можно будет увидеть в феврале в кинозале «На Рижской» в рамках проекта «Семейные киночетверги». Следите за афишей киновидеоцентра!

События киноленты разворачиваются в XIII веке. Власть в Муромском княжестве захватил злодей. Единственный, кто решается на борьбу с ним, - отважный воин Петр. Он побеждает злодея, но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий. «Любовь и верность на века» - таков слоган этой картины.

Главных героев мультфильма озвучили Иван Охлобыстин, Виктор Вержбицкий, Константин Карасик, Юлия Горохова и др.