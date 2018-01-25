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Уборка снега в Саратове продолжается

Новости


Сегодня, 25 января, в Саратове будет продолжена работа по очистке проезжей части, тротуаров и дворов от снега. В первую очередь внимание будет уделено местам массового посещения людей и социально важным объектам,- сообщает пресс-служба саратовской мэрии.

"Днем в работах по благоустройству будут заняты 153 сотрудника МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» и 125 единиц спецтехники. За прошедшие сутки было вывезено 4921 кубометра снега и наледи, использовано 182 т пескосоляной смеси и 51 т реагентов. Также будет привлечено порядка 1700 дворников.

В Ленинском районе запланирована очистка прилотковой части и тротуаров, а также вывоз снега на ул. Одесская, п/п 3-я Дачная, пр. 50 лет октября. В течение дня будут очищены пешеходные части пр. 50 лет октября, Лебедева-Кумача, п/п Технический, 2-й Московский проезд, ул. Техническая , Сквер «50 лет Октября», п/п Трофимовский, п/п 8-я Дачная. На Сокурском тракте, ул. Мостовая, Дачный пр., Маяковского, Песчано-Уметский тракт, п. Жасминный, п. Дачный, п. Нефтяников запланирована очистка остановок. Пешеходные переходы и остановочные павильоны приведут в порядок на пр. Строителей, Гвардейская. Срез наледи (ликвидация последствий течи воды) будет производиться на ул. Деловая, 1-я Прокатная, пр. 50 лет Октября.

В Кировском районе основное внимание будет уделено очистке прилотковой части дороги, тротуаров, парковочных карманов и вывозу снега на ул. Московская, ул. Вольская, ул. Танкистов, ул. М. Горького. Механически подметут тротуары и посыпят бульвар Героев Отечества, ул. Московская, Б.Казачья, Привокзальная площадь. Расширят дорожное полотно ул. Безымянная, 2-й проезд, Наумовская/Алексеевская. Очистят остановочные павильоны, переходы пр. 50 лет Октября, Тракторная, Б.Горная.

Во Фрунзенском районе будут вывозить снег с ул. Дзержинского и пр. Кирова. Механически подметут тротуары пр.Кирова, Яблочкова, М.Горького, Чапаева, Вольская, Шелковичная, Б.Садовая, Емлютина, Вокзальная, Б.Казачья, Сакко и Ванцетти, Слонова, Рабочая.

В Волжском районе помимо пешеходной зоны ул. Волжская и прилегающих улиц, будет проведена очистка тротуаров и остановочных павильонов, прилотковой части и вывоз снега и ул. Соколовая, ул. Первомайская, Соборная площадь, ул. Октябрьская, Набережная Космонавтов. Будут подметены тротуары ул. Большая Затонская, Московская, Набережная Космонавтов, Чернышевского.

В Заводском районе запланирована очистка, прилотковой части, вывоз снега на ул. Чернышевского, ул. Орджоникидзе, а также подметание тротуаров на Ново-Астраханское ш.

В Октябрьском районе очистят и вывезут снег с ул Чернышевского, подметут тротуары ул. Советская, Радищева, Мичурина, Рахова, Чернышевского, М.Горького, Вольская, Б. Садовая, Политехническая, 2я Садовая".