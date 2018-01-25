25 ЯНВАРЯ 2018 15:00 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:08 | 25 января
В Саратове начался показ анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии»
12:23 | 25 января
Уборка снега в Саратове продолжается
11:39 | 25 января
Сегодня в 13.00 областная универсальная научная библиотека проводит праздник для студентов "Таня, Танечка, Танюша"
10:45 | 25 января
Задержаны двое подозреваемых в сбыте героина
09:54 | 25 января
«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЖИЗНЬ!»: в Подмосковье состоялся 10-й Международный антинаркотический лагерь
09:00 | 25 января
Компания нелегально поставляла газ в села Энгельсского района
18:00 | 24 января
Из-за оперы "Риголетто" назначат дополнительные автобусы
16:57 | 24 января
Школьникам рассказали о загадках сквера на Рахова
16:10 | 24 января
Музей-усадьба Чернышевского приглашает на очередной вечер камерной музыки
15:13 | 24 января
Полицейские выявили факт легализации заработанных на продаже наркотиков денег
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Сегодня в 13.00 областная универсальная научная библиотека проводит праздник для студентов "Таня, Танечка, Танюша"

Новости
Сегодня в 13.00 областная универсальная научная библиотека проводит праздник для студентов "Таня, Танечка, Танюша"

Сегодня в 13.00 областная универсальная научная библиотека проводит праздник для студентов "Таня, Танечка, Танюша".

Опираясь на зарисовки В.А. Гиляровского «Москва и москвичи» можно будет узнать, как раньше гуляли в этот день слушатели университетов XIX - начала ХХ веков. Кроме того, на Татьянин день было много народных примет, о которых будет небезынтересно узнать современным студентам. Участников молодежного студенческого праздника ждут многочисленные игры, конкурсы и викторины.

В музыкальной части программы выступят студенты Саратовского областного колледжа искусств и Детской хореографической школы «Антрэ».

В зале новых поступлений для участников мероприятия будет подготовлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Студенческое братство».