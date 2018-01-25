Сегодня в 13.00 областная универсальная научная библиотека проводит праздник для студентов "Таня, Танечка, Танюша"
Сегодня в 13.00 областная универсальная научная библиотека проводит праздник для студентов "Таня, Танечка, Танюша".
Опираясь на зарисовки В.А. Гиляровского «Москва и москвичи» можно будет узнать, как раньше гуляли в этот день слушатели университетов XIX - начала ХХ веков. Кроме того, на Татьянин день было много народных примет, о которых будет небезынтересно узнать современным студентам. Участников молодежного студенческого праздника ждут многочисленные игры, конкурсы и викторины.
В музыкальной части программы выступят студенты Саратовского областного колледжа искусств и Детской хореографической школы «Антрэ».
В зале новых поступлений для участников мероприятия будет подготовлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Студенческое братство».