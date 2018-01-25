Задержаны двое подозреваемых в сбыте героина
В отношении них возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, двое мужчин 1989 и 1991 года рождения осуществляли сбыт наркотического средства "героин" бесконтактным способом через тайниковые закладки на территории Саратова. При личном досмотре, а также в ходе обыска на местах проживания задержанных сотрудниками полиции было изъято 312 упакованных для реализации свертков с героином общей массой более 400 граммов.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.