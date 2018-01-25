«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЖИЗНЬ!»: в Подмосковье состоялся 10-й Международный антинаркотический лагерь
В Подмосковье с 16 по 22 января был проведен 10-й Международный антинаркотический лагерь. Организатором уникального социального проекта «НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЖИЗНЬ» выступил Национальный антинаркотический союз (НАС). Принять участие в мероприятии для помощи в мотивации более 1500 выздоравливающих алко- и наркозависимых из различных негосударственных реабилитационных центров нескольких стран мира, организаторы пригласили известных спортсменов, политиков, общественных деятелей, звезд эстрады, представителей научного сообщества.
В рамках Лагеря состоялось более ста психотерапевтических, спортивных и развлекательных мероприятий. Среди них были рейтинговый бой Союза смешанных боевых единоборств MMA России, небольшой концерт от шоумена Александра Реввы и артистов продюсерского центра «Black Star» Миши Марвина и Natan, игры по футболу и волейболу, встречи с Тиной Канделаки и Андреем Малаховым.
Об эффективности подобных программ реабилитации и ресоциализации, реализуемых НАС, заявил Джильберто Герра, руководитель подразделения по профилактике и лечению наркопотребления Управления ООН по наркотикам и преступности, почетный гость Лагеря. Никита Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза, поблагодарил всех гостей за помощь в проведении Лагеря и высокую оценку деятельности НАС.