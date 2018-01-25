Компания нелегально поставляла газ в села Энгельсского района
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, одна из организаций Энгельсского района оказывала услуги по транспортировке газа населению по газопроводу, проходящему по нескольким селам и поселкам района Саратовской области. При этом лицензию на данный вид деятельности она не имела.
Сообщается, что в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности директор фирмы 1974 года рождения получила доход в сумме более 20 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Директору организации избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного противоправного деяния, а также иных обстоятельств.
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