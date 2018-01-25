Из-за оперы "Риголетто" назначат дополнительные автобусы
В связи с достаточно поздним временем окончания спектакля администрация Саратовского академического театра оперы и балета обратилась в городскую думу с просьбой о продлении работы общественного транспорта 28 января.
Как сообщили в театре, в результате руководство АО "Автокомбинат-2" увеличило время работы городских маршрутов от театра. Таким образом после окончания оперы "Риголетто" от Театральной площади отправятся дополнительные автобусы по маршрутам №6 "Поселок Комсомольский - ТРК «Happy Moll", №11 "Музейная площадь - поселок Солнечный", №53 "Гипермаркет "Реал" - улица Батавина".
"Риголетто" – первый спектакль нового проекта театра "Звезды российской оперы на Саратовской сцене". Главные партии в спектакле исполнят известные в России и Европе певцы - солистка Московского театра "Новая опера" им. Е.Колобова, приглашенная солистка Государственного Большого театра России, лауреат Международных конкурсов Ирина Боженко (Джильда) и солист Михайловского театра (Санкт-Петербург), лауреат Международных конкурсов Дамир Закиров (Герцог).
Начало спектакля – в 18.00, продолжительность спектакля – 2 часа 40 минут.
Фото http://i.station-online.ru