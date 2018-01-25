Школьникам рассказали о загадках сквера на Рахова

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По информации пресс-службы городской администрации, сегодня в ее рамках состоялась историческая экскурсия "Загадки сквера" по улице Рахова. В ней приняли участие учащиеся старших классов школы №95 Октябрьского района. В ходе мероприятия школьникам рассказали об истории возникновения улиц, пересекающих бульвар.В мэрии напомнили, что пешеходная зона по ул. Рахова была реконструирована в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Сейчас городским комитетом по ЖКХ ведется прием заявок на включение общественных территорий в программу на 2018 год. Для этого в торговых центрах Саратова, районных администрациях и многофункциональных центрах устанавливаются специальные урны.Рекомендовать можно любую территорию общего пользования: площадь, набережную, пешеходную зону, парковку, сквер, парк и так далее. Предложения принимаются до 9 февраля. По телефону 26-47-91 можно получить консультацию по вопросам составления предложений.