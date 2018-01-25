Музей-усадьба Чернышевского приглашает на очередной вечер камерной музыки
Концерт в рамках фестиваля "Прекрасное есть жизнь" пройдет25 января в 16.00.
Как рассказали в музее, на этот раз любителей музыки ждет встреча с праздничным хором Свято- Троцкого Кафедрального собора. Всем коллективом и с солистами будут исполнены духовные произведения Д. Бортнянского, А. Кастальского, С. Дегтярёва, П. Чеснокова, И. Денисова, А. Никольского, под руководством регента Михаила Толчина.
Кроме того, в исполнении хора мальчиков музыкально-эстетического лицея имени Шнитке прозвучат духовные песнопения "Отче наш. Знаменный распев", "Трисвятое. Демественный распев", "Достойно есть. Византийский распев 15 века", "Ангел вопияше. Напев Валаамского монастыря", "Свете тихий. Валаамский распев".
Фото http://gtrk-saratov.ru