Полицейские выявили факт легализации заработанных на продаже наркотиков денег
Возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, сотрудниками управления наркоконтроля при содействии регионального УФСИН РФ выявлен факт легализации денежных средств на общую сумму около 75 тысяч рублей, полученных преступным путем 20-летним жителем Аткарска, в настоящее время отбывающим наказание за сбыт наркотических средств.
По версии следствия, в период с января по март 2016 года молодой человек и его 19-летний знакомый осуществляли закладки приобретенных через интернет наркотиков. Вырученные денежные средства поступали на электронный счет, после чего для придания им вида правомерного владения переводились на банковскую карту третьих лиц.
По факту легализации денежных средств, полученных преступным путем, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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