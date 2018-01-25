Бывший сотрудник МЧС подозревается в мошенничестве
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отрядов Федеральной службы МЧС России по Саратовской области, подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в декабре 2016 года подозреваемый путем обмана получил от подчиненных ему сотрудников денежные средства, представляющие собой часть выплаченных им премий, в общей сумме, превышающей 260 тысяч рублей. Эти деньги якобы предназначались на хозяйственные нужды. Похищенным подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.
- Указанный факт выявлен в результате совместной деятельности сотрудников регионального следственного управления и УФСБ России по Саратовской области, - рассказали в СУ СКР. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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