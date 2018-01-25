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В Саратове состоится Межрегиональный конкурс исполнителей на духовых инструментах имени А.Д.Селянина

Новости / Культура
В Саратове состоится Межрегиональный конкурс исполнителей на духовых инструментах имени А.Д.Селянина


Его проведение намечено на 30-31 марта.

По информации министерства культуры области, в конкурсе примут участие учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, центров дополнительного образования детей и студенты государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области, а также представители регионов России и ближнего зарубежья в возрасте до 21 года (включительно).

Жюри конкурса возглавит заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой медных духовых инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Вячеслав Прокопов.

Фото http://www.sussexcountymusic.com