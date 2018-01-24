Билеты в купейные вагоны фирменных поездов Саратов-Москва можно приобрести со скидкой

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, специальный тариф распространяется на верхние и нижние полки купейных вагонов фирменных поездов №9 и №17 сообщением Саратов – Москва – Саратов. Цена билета по акции составит 2 555 руб.Специальное предложение действует на поезда, которые отправляются в период с 24 января по 25 апреля, кроме 22 и 25 февраля, а также 7, 8 и 11 марта. Количество мест ограничено.Стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых скидок на проезд школьников в купейных вагонах в период весенних каникул. АО «ФПК» предоставило скидки для учащихся на проезд в поездах отправлением с 23 марта по 1 апреля. Основанием для предоставления этой скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить при посадке в поезд.Продажа билетов по специальным ценам уже открыта. Сообщается, что специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Стоимость проезда при покупке билета отображается с учетом действующих скидок. В случае, если на маршруте действует несколько специальных тарифов/скидок одновременно, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.Фото http://primrep.ru