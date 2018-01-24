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В центре Саратова из-за велопарада ограничат движение и парковку

Новости
В центре Саратова из-за велопарада ограничат движение и парковку


Ограничение будет введено 27 января с 12.00 по 15.00.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, в этот день с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения велопарада будет ограничена остановка, стоянка и движение транспортных средств на нескольких улицах. В их числе ул. Радищева (на участке дороги от ул. Московская до ул. Советская), ул. Советская (от ул. Радищева до ул. Астраханская), ул. Астраханская (от ул. Советская до ул. Московская), ул. Московская (от ул. Астраханская до ул. Радищева), ул. Рахова (от ул. Советская до ул. Московская), ул. Чапаева (от ул. Советская до ул. Московская).

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://yodda.ru