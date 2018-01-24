Криптовалюта Tkeycoin привлечет до $500 млн. за счет крупных игроков
Как пишет ТАСС, в планы разработчиков криптовалюты Tkeycoin входит расширение своего проекта в банковском секторе в мировых масштабах. Это заявление позволяет убедиться в том, что руководство компании серьезно настроено развивать платформу Tkeycoin.
Комментируя новость, пресс-служба Holding BR сообщила, что в намерения руководства компании входит вывод технологии блокчейн на общедоступный уровень. Изначально планируемый объем инвестиций не превышал двухсот миллионов долларов, но в связи с ежедневно растущим количеством инвесторов, финансовой администрацией компании было принято решение — повысить сумму с двухсот до пятисот миллионов долларов.
Создатели Tkeycoin не отрицают тот факт, что с такими темпами роста, начнется отбор инвесторов наиболее подходящих проекту. Срок действия препродажи по токенам TCD будет действовать до суммы в десять миллионов долларов. Для крупных игроков и венчурных фондов — не менее двадцати пяти миллионов долларов.
Исходя из имеющейся практики, крупные фонды перепродают токены с наценкой 25-35% до проведения ICO тем участникам, которые не были одобрены проектом. Финансовый аналитик Егор Силенский выражает мнение, что капитализация и ценность монеты в перспективе будут значительно увеличены на бирже в связи с такой политикой и ограниченностью.
Источник: http://tass.ru/novosti-partnerov/4894662