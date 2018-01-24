Алена Верухина: что поможет сохранить душевную чистоту в современных реалиях

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Быть добрым, мягким, душевным человеком сегодня не модно. Такой человек в современной терминологии – «лузер», неудачник, не способный добиться какого-либо успеха, который, опять же, измеряется в денежном или «властном» эквиваленте. Но и в таких сложных условиях есть место душевной чистоте. На самом деле, возможно даже в современных условиях оставаться духовно развитым и чистым человеком. Главное – не поддаваться разлагающему влиянию массовой культуры, медиапотоков, которые транслируют в общество отрицательные ценности.Мыслитель и писатель Л.Рон Хаббард, основавший дианетику, считал, что важнейшим залогом душевного здоровья человека остается способность любить ближних в любой ситуации. И это действительно так. В современном обществе очень не хватает любви к своему ближнему. Все искренние, добрые чувства подменяются суррогатом, который скрывает за собой лишь стремление к эгоистичному обладанию другими людьми или, напротив, к самовозвеличению за счет принижения других людей и их достоинств. Человек как таковой в современном потребительском обществе теряет свою ценность и это по-настоящему страшно.Что сегодня внушают нам с экранов телевизоров, в сети интернет? Что мужа, если он мало зарабатывает, следует поменять на другого, более обеспеченного. Что женщина определяется исключительно своими «товарными» качествами, и если она становится старше, теряет внешние данные, то нет ничего предосудительного в том, чтобы променять ее на более молодую. Такой взгляд на мир формирует потребительское отношение к людям, в том числе и к самым близким, который отнюдь не способствует душевной чистоте. Поэтому нужно найти в себе силы отказаться от ложных, навязываемых современным обществом ценностей. Научиться любить своих ближних, выстроить отношения в семье и в дружеском кругу, основанные на любви и уважении – первый шаг к чистоте души.Второй залог душевной чистоты – отказ от безнравственных поступков. Очень часто душевная и физическая чистота взаимосвязаны. Где наркотики, алкоголь, прелюбодеяние, там начинаются и явные душевные, и серьезные физические проблемы. Поэтому сохранять нравственность – одна из важнейших задач на пути к духовному очищению и самосовершенствованию.Умение воздерживаться от соблазнов – еще один критерий, который позволяет в современную эпоху определять душевную чистоту человека. Легко быть нравственно чистым аскетом в пещере отшельника или в монастыре, гораздо сложнее сделать это в современном мире, где каждая минута нашего существования наполнена многочисленными соблазнами. Поэтому для человека, стремящегося к душевной чистоте, обязательно развить в себе стойкость к соблазнам, умение выбирать то, что действительно нужно для жизни, и то, что является лишним и даже вредным для нашего духовного и физического здоровья.Каждый из нас, если будет стараться сохранять душевную чистоту, обязательно добьется этой цели. Главное – не сходить с выбранного пути и постоянно развиваться, укреплять свой разум, свои тело и душу. Для достижения этих целей существует большое количество методик и технологий, узнать о которых в современный информационный век не так уж и сложно.Алена Верухина, эксперт по общению с детьми