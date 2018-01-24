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В Доме Павла Кузнецова (филиале Радищевского музея) продолжает работу выставка «Саратов — родина слонов»

Новости


В Доме Павла Кузнецова (филиале Радищевского музея) продолжает работу выставка, ставшая настоящим подарком для всех жителей и гостей нашего города. «Саратов — родина слонов», это уникальное собрание слонов и слоников со всех концов света, предоставленное уникальными людьми!

Невозможно предположить, что у руководителя детского развивающего центра «Словечко», в котором обучалось не одно поколение детишек, Светланы Баструковой, в коллекции около двух тысяч фигурок слонов. Для выставки она передала самых уникальных из них, приехавших из далекой Индии и Китая, деревянных, резных и монументальных, гипсовых, жизнерадостных английских слонят, редких слоников с блошиных рынков Европы, авторские фигурки, выполненные в разнообразных техниках.

И, мало кто догадывается, что редактор информационного агентства «Взгляд-инфо», Валерия Каминская, тоже большой любитель добродушных гигантов, как и художественный руководитель Саратовского государственного академического театра драмы имени, между прочим, И. А. Слонова — Григорий Аредаков, только для нашей выставки с легкостью расставшийся с лучшими экземплярами своей коллекции слонов: резных, расписных, литых, гравированных и даже слоником из спрессованного песка!

А из мастерской профессора Саратовского университета Владимира Александровича Твердохлебова к нам перекочевали редкие слоны, практически столетней давности, появившиеся в его семье через родственников жены, купивших их в Астрахани, на специализированном заводе по изготовлению фигурок слонов! Сейчас семь гипсовых друзей «ходят» по импровизированной цирковой арене в одном из музейных залов, где представлены старинные цирковые афиши и фотографии настоящих цирковых слонов, лучших советских трупп, на арене нашего цирка.

Известный саратовский фотограф Алексей Леонтьев, хотя специально и не собирает слонов, передал музею несколько замечательных экземпляров. Чего стоит только кожаный сидячий слоник, неизменно приводящий в восторг и взрослых и детей. Московский искусствовед Андрей Боровский любезно предоставил вышитого на ткани золотыми нитями и старинными пайетками слоника, вещь настолько редкую, что второй экземпляр можно увидеть только в Московском музее Востока. Эта редкость заняла свое место в «Посудной лавке» - одном из залов, воссоздающем атмосферу антикварной лавки с разнообразной старинной мебелью, утварью и, конечно, старинными фигурками слоников. Выбиваются из этого винтажного ряда только слоники Александра Капернаумова, собравшего воспоминания детства о семи слонах на бабушкином комоде, время от времени становящихся объектом детского любопытства и перемещающихся с комода в карманы детских штанишек. Бабушка ворчала и пугала внука бедами и даже войной, если хотя бы один из семи слоников (символ благополучия) исчезнет, но они не становились от этого менее вожделенными. Саша написал книжечку воспоминаний о каждом из семи слонов, которая является еще и конструктором. Из нее можно вырезать тех самых семь слонов (в книге слонков) и украсить ими любой интерьер.

Кстати, «те самые» семь слоников в полном составе, включая сохранившуюся старинную коробку, тоже представлены на нашей выставке. Предоставлены они семьей доктора философских наук, преподавателя СГТУ Сергея Трунева. Сергей Игоревич живо отреагировал на дерзкую идею выставки о Саратове как «родине слонов», текстом, являющимся вольной интерпретацией исторических фактов с элементом мистификации. С текстом Сергея Трунева можно ознакомиться, пройдя в зал авторских слонов саратовских и волгоградских художников. За графику здесь отвечают Станислав Азаров (г. Волгоград) и Александр Гнутов (г. Саратов), редкую и сложную технику металлической скульптуры — Дмитрий Зимин (г. Волгоград), модифицированную традицию изготовления кожаных масок — Андрей Голубцов (г. Саратов). Кстати, кожаная маска слона — единственный на выставке экспонат, который можно не только потрогать, но и примерить, и даже запечатлеть себя в ней на память!

Традиционно, каждую рождественскую выставку поддерживают живописные работы. На этот раз представлены: москвичка Юлия Картошкина, работающая в стиле наивизма, замечательные саратовские авторы Ольга Пеганова и Алексей Кашанин со своими версиями слонов и теперь уже москвич, большой друг нашего музея, художник Игорь Ролдугин.

И это только часть уникальных людей, и уникальных слоников и СЛОНОВ собравших чудесную выставку, которая продолжит свою работу до 15-го февраля.