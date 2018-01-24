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Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни февраля и марта

Новости
Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни февраля и марта

Более 170 дополнительных рейсов поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") планируется назначить для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

На период февральских праздничных дней дополнительно назначено 55 рейсов поездов, на период мартовских праздничных дней – 81 рейс поездов по наиболее востребованным направлениям, в том числе из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Киров, Ярославль, Воронеж, Саранск, Чебоксары, Ижевск, Тамбов, Саратов, Ульяновск, Уфу, Пензу и другие города.

Из северной столицы дополнительные поезда будут отправляться в Курск, Нижний Новгород, Казань, Киров, Орел, Брянск, Ярославль и другие города. Предусмотрены также рейсы по внутрирегиональным маршрутам: Волгоград – Астрахань, Ростов-на-Дону – Адлер, Ростов-на-Дону – Кисловодск, Владикавказ – Адлер – Минеральные Воды.

На Приволжской магистрали в период февральских и мартовских праздничных дней назначено четыре дополнительных пассажирских поезда:

– № 137/138 сообщением Саратов-Москва, отправление 21 февраля и 11 марта;

– № 239/240 сообщением Саратов-Москва, отправление 21 февраля;

– № 485/486 сообщением Саратов-Москва, отправление 6 марта;

– № 41/42 сообщением Волгоград-Астрахань, отправление 22 февраля.

В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

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Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.