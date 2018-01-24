В Вольске мужчина пытался убить знакомую, отказавшуюся с ним помириться
Вынесен приговор 43-летнему Андрею Денисову, обвинявшемуся в покушении на убийство.
По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 29 августа осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел к 31-летней знакомой, проживающей в частном домовладении, чтобы помириться. Женщина не захотела возобновить с ним отношения, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры незваный гость нанес хозяйке множественные удары ножом по различным частям тела.
Родственники потерпевшей, а также соседи, заметив происходящее во дворе дома, поспешили на помощь женщине. После этого они вызвали бригаду «скорой медицинской помощи» и сотрудников полиции. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи жертва нападения осталась жива.
Приговором суда Денисову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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