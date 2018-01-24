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В Саратове пройдет региональный финал игры "Что? Где? Когда?" среди школьников

Новости
В Саратове пройдет региональный финал игры "Что? Где? Когда?" среди школьников


Наградой юным знатокам станет путевка на окружной финал интеллектуальной игры, который пройдет в Казани.

По информации министерства образования области, региональный финал пройдет 2 февраля в Областной универсальной научной библиотеке в рамках Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. В нем примут участие команды – победители муниципального этапа. В их числе «Молодая гвардия» (Алгайский район), «Ну, погоди» (Балаковский район), «Алые паруса» (Дергачевский район), «Интеграл» (Ершовский район), «Эрудиты» (Красноармейский район), «Степные эрудиты» (Советский район), «Лицеист» (Татищевский район), «МТС» (Энгельсский район), а также команды из города Саратова: «Futurum», «Флейм», «Аксиома», «Эврика», «Сила разума», «Просвещение».

Команда-победитель получит право представлять Саратовскую область на окружном финале Интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди школьников, который пройдет 5-6 марта в г. Казань.

Фото http://gornoaltaysk.ru