24 ЯНВАРЯ 2018 02:55 СРЕДА
Новости
18:00 | 23 января
В Доме Павла Кузнецова (филиале Радищевского музея) продолжает работу выставка «Саратов — родина слонов»
16:59 | 23 января
Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни февраля и марта
16:07 | 23 января
В Вольске мужчина пытался убить знакомую, отказавшуюся с ним помириться
15:10 | 23 января
В Саратове пройдет региональный финал игры "Что? Где? Когда?" среди школьников
14:18 | 23 января
На Театральной площади прошла первая в этом году ярмарка
13:25 | 23 января
Сад "Липки" на два дня закроют для посетителей
12:28 | 23 января
В киночетверг 25 января покажут фильм "Собачий рай"
11:33 | 23 января
Подведены итоги акции "Нетрезвый водитель"
10:50 | 23 января
На улицах города продолжают убирать снег
09:46 | 23 января
Саратовские школьники сразились в мини-футбол
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

На Театральной площади прошла первая в этом году ярмарка

Новости / АПК
На Театральной площади прошла первая в этом году ярмарка


Торговые места предоставлялись бесплатно, поэтому продукция реализовывалась по рекомендованным ценам.

По информации регионального минсельхоза, 20 января в Саратове и в муниципальных районах области проводились еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. В областном центре торговля велась на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на двух торговых площадках на пересечении улиц Пензенской и Томской и на прилегающей территории рынка «Комсомольский».

Сообщается, что в ярмарке на Театральной площади приняли участие более 220 производителей плодоовощной продукции, мяса и мясных изделий, молочных продуктов, рыбы, продукции птицеводства, растительных масел, крупяных изделий, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, меда из 33 районов области.

На сельскохозяйственных ярмарках в Саратове 20 января специалистами ветеринарно-санитарной экспертизы Саратовской городской станции по борьбе с болезнями животных выполнено 1925 экспертиз пищевой продукции.

Для обеспечения пищевой безопасности ветеринарные эксперты провели 1320 исследований мяса и мясной продукции. Также проверено 270 партий морской и речной рыбы, 138 - куриного яйца, 71 – растительной продукции. Кроме того, специалисты выполнили 51 экспертизу меда и 73 - молочной продукции.

Фото http://нововятск.рф