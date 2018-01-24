На Театральной площади прошла первая в этом году ярмарка

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По информации регионального минсельхоза, 20 января в Саратове и в муниципальных районах области проводились еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. В областном центре торговля велась на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на двух торговых площадках на пересечении улиц Пензенской и Томской и на прилегающей территории рынка «Комсомольский».Сообщается, что в ярмарке на Театральной площади приняли участие более 220 производителей плодоовощной продукции, мяса и мясных изделий, молочных продуктов, рыбы, продукции птицеводства, растительных масел, крупяных изделий, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, меда из 33 районов области.На сельскохозяйственных ярмарках в Саратове 20 января специалистами ветеринарно-санитарной экспертизы Саратовской городской станции по борьбе с болезнями животных выполнено 1925 экспертиз пищевой продукции.Для обеспечения пищевой безопасности ветеринарные эксперты провели 1320 исследований мяса и мясной продукции. Также проверено 270 партий морской и речной рыбы, 138 - куриного яйца, 71 – растительной продукции. Кроме того, специалисты выполнили 51 экспертизу меда и 73 - молочной продукции.Фото http://нововятск.рф