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На улицах города продолжают убирать снег

Новости
На улицах города продолжают убирать снег

Сегодня днем во всех районах будут работать 149 единиц техники и 136 сотрудников муниципальных бюджетных учреждений «Дорстрой» и «Служба благоустройства города». Кроме того, в дневное время для уборки будут привлечены порядка 1700 дворников.

По информации пресс-службы городской администрации, в Ленинском районе запланирована очистка прилотковой части дороги и тротуаров, а также вывоз снега пр. 50 лет Октября, п/п 3-я Дачная, пл. Ленина. Кроме того, тротуары будут очищать на ул. Деловая, Саперная и п/п Технический. Также будет обеспечена расчистка остановок ул. Панфилова, Буровая, пр. 50 лет Октября, Лебедева-Кумача, Чехова, Тархова, Гвардейская, пр. Строителей. На ул. Уфимцева проведут срез наледи и займутся ликвидацией последствий течи воды.

В Кировском районе основное внимание будет уделено очистке прилотковой части дороги, тротуаров и вывозу снега на ул. Московская, М. Горького, Привокзальная площадь. Подметание запланировано на ул. Московская, М.Горького, Чапаева, Вольская, сквере Героев Отечества.

Во Фрунзенском районе в первую очередь вывезут снег с ул.Чапаева, Вольская, Дзержинского. На пр. Кирова, Яблочкова, М.Горького, Чапаева, Вольская, Дзержинского, Б.Казачья будет организовано механическое подметание пешеходной зоны и тротуаров.

В Волжском районе займутся очисткой пешеходной зоны от площади Чернышевского до ул. Октябрьская. Также запланирована очистка тротуаров и остановочных павильонов, а также прилотковой части на ул. Первомайская, Волжская, ул. Октябрьская. Механическое подметание тротуаров и посыпка будут организованы на ул. Большая Затонская, Московская, Набережная Космонавтов, Чернышевского, Усть-Курдюмском шоссе (стройрынок, сельхозрынок), дороге на совхоз «Комбайн».

В Заводском районе днем очистят тротуары и остановочные павильоны, прилотковую часть, вывезут снег на ул. Орджоникидзе, Чернышевского. Кроме того, механически подметут тротуары на ул. Чернышевского, Орджоникидзе, Энтузиастов.

В Октябрьском районе будут очищены тротуары и остановочные павильоны, прилотковая часть, вывезен снег по адресам: ул. Чернышевского, Новоузенская/Б. Садовая, Чапаева, Набережная, Чернышевского, М. Горького. Серова. Центральные улицы города будут подметены с помощью специальной техники.

В мэрии напомнили, что по вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на «горячую линию», которая работает в каждом районе города. Дежурные готовы ответить по телефонам 26-33-87 (Волжский район), 26-11-27 (Фрунзенский район), 63-34-10 (Ленинский район), 27-94-16 (Октябрьский район), 26-13-46 (Кировский район), 96-45-85 (Заводской район).

Фото https://om-saratov.ru