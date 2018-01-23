Подведены итоги акции "Нетрезвый водитель"

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За время мероприятий было выявлено 8 водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 2 человека от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказались, 1 нетрезвый водитель на момент задержания, оказался уже лишен права управления транспортными средствами. В отношении водителя повторно севшего за руль в состоянии опьянения, будет возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, - пассажиров, пешеходов и других водителей. Также Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения в службу 02 (102 - с мобильного телефона), - сообщает пресс-служба городского ГУВД.