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В киночетверг 25 января покажут фильм "Собачий рай"

Новости
В киночетверг 25 января покажут фильм "Собачий рай"

25 января областной киновидеоцентр приглашает всех желающих на просмотр художественного фильма «Собачий рай» (12+) режиссера Анны Чернаковой.

Показ состоится в рамках проекта «Семейные киночетверги».

«Собачий рай» - трогательная история о дружбе и взаимовыручке. Действие фильма происходит в Москве в 1953 году. В дом, где живет 12-летняя девочка Таня, возвращается из дальней ссылки семья мальчика Мити. Детей объединяет страсть к приключениям и любовь к собакам. Они решают вернуть в Москву любимого пса Мити – Гектора, оставшегося в Магадане. Ребята делают все возможное, чтобы создать для него настоящий «собачий рай»…

В главных ролях: Александр Адабашьян, Игорь Гордин, Глафира Тарханова и др.

Кинолента рассчитана на семейную зрительскую аудиторию.



Начало сеанса – 15.00.

Стоимость билета – 65 руб./чел.