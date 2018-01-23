В киночетверг 25 января покажут фильм "Собачий рай"
25 января областной киновидеоцентр приглашает всех желающих на просмотр художественного фильма «Собачий рай» (12+) режиссера Анны Чернаковой.
Показ состоится в рамках проекта «Семейные киночетверги».
«Собачий рай» - трогательная история о дружбе и взаимовыручке. Действие фильма происходит в Москве в 1953 году. В дом, где живет 12-летняя девочка Таня, возвращается из дальней ссылки семья мальчика Мити. Детей объединяет страсть к приключениям и любовь к собакам. Они решают вернуть в Москву любимого пса Мити – Гектора, оставшегося в Магадане. Ребята делают все возможное, чтобы создать для него настоящий «собачий рай»…
В главных ролях: Александр Адабашьян, Игорь Гордин, Глафира Тарханова и др.
Кинолента рассчитана на семейную зрительскую аудиторию.
Начало сеанса – 15.00.
Стоимость билета – 65 руб./чел.