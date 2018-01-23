23 ЯНВАРЯ 2018 02:58 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 22 января
Саратовская ГИБДД начала акцию "Автобус"
17:07 | 22 января
23 января в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения
16:36 | 22 января
Минздрав Саратовской области: заболеваемость ОРВИ в регионе - на неэпидемиологическом уровне
15:47 | 22 января
Взорвавшийся самогонный аппарат спровоцировал пожар и ранил мужчину и женщину
15:05 | 22 января
Балашовский драматический театр ставит спектакль "Вожак"
14:18 | 22 января
В Краснокутском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
13:30 | 22 января
650 снегоуборочных машин работали прошлой ночью в Саратовской области
12:39 | 22 января
В музее Н.Г.Чернышевского открывается выставка "Очерки гоголевского периода русской литературы"
11:55 | 22 января
По вопросам уборки снега в Саратове работают телефонные"горячие линии"
10:49 | 22 января
На сайте ОАО "РЖД" введена услуга по отслеживанию возврата средств за неиспользованные электронные билеты
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Саратовская ГИБДД начала акцию "Автобус"

Новости


С 22 по 26 января сотрудники городской Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Автобус».

Мероприятие направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов, снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений требований Правил дорожного движения, а так же пресечений незаконных перевозок пассажиров и грузов автобусами. За 12 месяцев 2017 года из-за нарушений правил дорожного движения водителями автобусов произошло 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых 100 человек получили ранения, один человек погиб.