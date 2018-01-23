Саратовская ГИБДД начала акцию "Автобус"
С 22 по 26 января сотрудники городской Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Автобус».
Мероприятие направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов, снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений требований Правил дорожного движения, а так же пресечений незаконных перевозок пассажиров и грузов автобусами. За 12 месяцев 2017 года из-за нарушений правил дорожного движения водителями автобусов произошло 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых 100 человек получили ранения, один человек погиб.