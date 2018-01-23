На дорогах Саратова высадился "Студенческий десант"

просмотров: 94

22 января юные участники прошли однодневную стажировку в подразделении ГИБДД города. Как сообщили в ведомстве, наиболее активно в акции приняли участие студенты профессионально-педагогического колледжа Саратовского государственного технического университета имени Ю.А.Гагарина.Студенты узнали об истории создания и специфике различных служб Госавтоинспекции, а так же на один день стали "стажерами" подразделений полка дорожно-патрульной службы. Утро ребят началось с гарнизонного развода на плацу Управления МВД по г.Саратову. Специально для них сотрудниками ГИБДД был проведен инструктаж и беседы об обязательном соблюдении законодательства, а также выдано необходимое оборудование и световозвращающие жилеты, после чего они вместе с полицейскими отправились на пост. Студентам представили возможность вместе с госавтоинспекторами проверить документы водителей, увидеть, как составляются административные протоколы в отношении нарушителей.Участники "десанта" не только помогали регулировать дорожное движение и выявлять нарушения, но и искали похищенный и угнанный транспорт, а также познакомились с работой сотрудников отделения по исполнению административного законодательства.По окончанию акции ребята встретились с руководством Госавтоинспекции Саратова.