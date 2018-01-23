Минздрав Саратовской области: заболеваемость ОРВИ в регионе - на неэпидемиологическом уровне
По сообщению регионального министерства здравоохранения, за прошедшую неделю в области было зарегистрировано 10 241 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 7 225 случаев заболеваний среди детей. В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находится на неэпидемическом уровне.
Министерство здравоохранения области напоминает: в целях предупреждения простудных заболеваний рекомендуется проводить неспецифическую профилактику, основой которой является здоровый образ жизни (прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, отказ от вредных привычек и т.д.), а также прием поливитаминов. Это могут быть как витаминные препараты (широкий выбор их представлен в аптечной сети), так и продукты питания – овощи, фрукты, соки. И главное, в это время года не допускать переохлаждения, одеваться «по погоде».
Если все же вы заболели, не занимайтесь самолечением, обратитесь за медицинской помощью к врачу.