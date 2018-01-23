Балашовский драматический театр ставит спектакль "Вожак"
Балашовский драматический театр приступил к постановке пьесы «Вожак» румынского драматурга Захария Станку, посвященной жизни цыган.
Почетным гостем и консультантом спектакля будет эксперт ОБСЕ и Совета Европы по проблемам цыган, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Президент Федеральной Национально-Культурной Автономии российских цыган Надежда Георгиевна Деметер, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра европейских и американских исследований ИЭА РАН.