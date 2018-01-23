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В Краснокутском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

Новости
В Краснокутском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела 64-летнего жителя Краснокутского района с огнестрельным ранением туловища.

"По предварительным данным, утром 21 января 2018 года местный житель вместе со своим братом приехал на территорию охотничьего угодья, расположенного в Краснокутском районе, на охоту. Там 64-летний мужчина мужчина для того, чтобы выпустить собак из багажника, открыл его, при этом в руках он держал ружье. Предположительно, в момент перемещения животных из машины (собаки прыгнули на мужчину) произошло нажатие на курок. С ранением брюшной полости пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, однако по дороге в больницу он скончался.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.