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В музее Н.Г.Чернышевского открывается выставка "Очерки гоголевского периода русской литературы"
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В музее Н.Г.Чернышевского открывается выставка "Очерки гоголевского периода русской литературы"

Новости
В музее Н.Г.Чернышевского открывается выставка "Очерки гоголевского периода русской литературы"

Администрация Музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского приглашает 24 января в 16.00 на открытие выставки «Очерки гоголевского периода русской литературы».

Выставка посвящена Николаю Васильевичу Гоголю, которого Н.Г. Чернышевский назвал «отцом русской прозаической культуры», обозначив его творчество «гоголевский период русской литературы», положивший начало критическому реализму.

На выставке представлены раритетные издания произведений Н.В. Гоголя, иллюстрации к его произведениям, литографии и гравюры XIX в. Н.В. Гоголя и его современников.

Выставка продолжает цикл просветительской программы музея Н.Г.Чернышевского и адресована широкой аудитории: школьникам, студентам, любителям русской словесности и творчества Н.В. Гоголя, - сообщает пресс-служба музея.