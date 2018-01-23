650 снегоуборочных машин работали прошлой ночью в Саратовской области
По оперативным данным, в выходные в Саратовской области работало около 650 единиц снегоуборочной техники и свыше трех тысяч дворников, от снега и наледи очищено 784 крыши.
Министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин подчеркнул, что на текущий момент очищено только 30% дворовых территорий.
«Управляющим компаниям необходимо активно работать по уборке придомовых территорий. Жители не должны испытывать неудобства, при необходимости муниципалитетам следует привлекать Государственную жилищную инспекцию», - сказал Дмитрий Тепин.
В Саратове с 20 по 21 января 2018 года в уборке города от снега задействовано 275 единиц техники и 137 дорожных рабочих. Ночью улицы убирали 115 единиц спецтехники и 102 рабочих. Всего было израсходовано порядка 1500 т пескосоляной смеси, 300 тонн реагентов и вывезено более 1500 кубических метров снега.
Зампред регионального Правительства Александр Буренин потребовал в первую очередь обеспечить транспортную доступность.
«В первую очередь должны быть очищены остановочные павильоны, подходы к школам, детским садам, больницам и поликлиникам», - подчеркнул зампред.