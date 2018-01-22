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По вопросам уборки снега в Саратове работают телефонные"горячие линии"

Новости
По вопросам уборки снега в Саратове работают телефонные"горячие линии"

Во всех районах города работают «горячие линии» по вопросам уборки снега.

Для приема сигналов от населения круглосуточно функционируют телефоны дежурных ЕДДС г. Саратова. Так, за сутки 21-22 января 2018 г. поступило всего 823 сообщений. Из них 7 звонков касались аварийных ситуаций на водопроводных сетях, еще 4 – на теплосетях, по одной жалобе об аварии на электро- и газовых сетях. Также поступило 11 сообщений об остановке движения общественного транспорта, 44 вызова экстренных служб, лишь 3 звонка касались вопроса неочищенных дорог и дворовых территорий.

Напоминаем жителям, что по вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на «горячую линию», которая работает в каждом районе города. Дежурные готовы ответить по телефонам:

Волжский район - 26-33-87,

Фрунзенский район - 26-11-27,

Ленинский район - 63-34-10,

Октябрьский район - 27-94-16,

Кировский район - 26-13-46,

Заводской район – 96-45-85.

За прошедшие сутки в Ленинском районе поступило 2 обращения, в настоящее время они переданы в работу. В Заводском районе один житель обратился с просьбой почистить улицу. В Кировском районе также поступило одно сообщение. В Октябрьском, Волжском и Фрунзенском районах обращений зафиксировано не было.