По вопросам уборки снега в Саратове работают телефонные"горячие линии"

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Для приема сигналов от населения круглосуточно функционируют телефоны дежурных ЕДДС г. Саратова. Так, за сутки 21-22 января 2018 г. поступило всего 823 сообщений. Из них 7 звонков касались аварийных ситуаций на водопроводных сетях, еще 4 – на теплосетях, по одной жалобе об аварии на электро- и газовых сетях. Также поступило 11 сообщений об остановке движения общественного транспорта, 44 вызова экстренных служб, лишь 3 звонка касались вопроса неочищенных дорог и дворовых территорий.Напоминаем жителям, что по вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на «горячую линию», которая работает в каждом районе города. Дежурные готовы ответить по телефонам:Волжский район - 26-33-87,Фрунзенский район - 26-11-27,Ленинский район - 63-34-10,Октябрьский район - 27-94-16,Кировский район - 26-13-46,Заводской район – 96-45-85.За прошедшие сутки в Ленинском районе поступило 2 обращения, в настоящее время они переданы в работу. В Заводском районе один житель обратился с просьбой почистить улицу. В Кировском районе также поступило одно сообщение. В Октябрьском, Волжском и Фрунзенском районах обращений зафиксировано не было.