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На сайте ОАО "РЖД" введена услуга по отслеживанию возврата средств за неиспользованные электронные билеты

Новости
На сайте ОАО "РЖД" введена услуга по отслеживанию возврата средств за неиспользованные электронные билеты

Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут получить дополнительную информацию о деталях возврата денежных средств за неиспользованные электронные билеты, приобретенные на официальном сайте ОАО "РЖД".

Информация отображается в личном кабинете пользователя в случае оформления возврата денежных средств за неиспользованный билет.

После обработки банком операции возврата в личном кабинете пользователя сайта появляется вкладка "Детали возврата", в которой доступна следующая информация:

4 последние цифры банковской карты, на которую будет осуществлен возврат денежных средств;

- сумма возврата денежных средств;

- номер ARN (уникальный идентификатор транзакции в банковском эквайринге);

- дата обработки банком ВТБ (обеспечивает работу платежной технологии для сайта "Пассажирам" ОАО "РЖД") транзакций по возврату.

В случае, если денежные средства не поступили на карту плательщика в период до 30 суток после возврата, пассажиру необходимо обратиться в банк-эмитент (эмиссионный банк) карты, с которой осуществлялась оплата (4-е последние цифры номера карты указаны во вкладке "Детали возврата"). В претенциозном заявлении следует указать номер ARN, по которому банк сможет отследить, где в настоящее время находятся денежные средства. При оплате электронных билетов электронными деньгами пассажиру следует обратиться к оператору, осуществляющему поддержку электронного кошелька.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД".