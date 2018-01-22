На сайте ОАО "РЖД" введена услуга по отслеживанию возврата средств за неиспользованные электронные билеты

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Информация отображается в личном кабинете пользователя в случае оформления возврата денежных средств за неиспользованный билет.После обработки банком операции возврата в личном кабинете пользователя сайта появляется вкладка "Детали возврата", в которой доступна следующая информация:4 последние цифры банковской карты, на которую будет осуществлен возврат денежных средств;- сумма возврата денежных средств;- номер ARN (уникальный идентификатор транзакции в банковском эквайринге);- дата обработки банком ВТБ (обеспечивает работу платежной технологии для сайта "Пассажирам" ОАО "РЖД") транзакций по возврату.В случае, если денежные средства не поступили на карту плательщика в период до 30 суток после возврата, пассажиру необходимо обратиться в банк-эмитент (эмиссионный банк) карты, с которой осуществлялась оплата (4-е последние цифры номера карты указаны во вкладке "Детали возврата"). В претенциозном заявлении следует указать номер ARN, по которому банк сможет отследить, где в настоящее время находятся денежные средства. При оплате электронных билетов электронными деньгами пассажиру следует обратиться к оператору, осуществляющему поддержку электронного кошелька.Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД".