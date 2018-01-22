В ДК "Россия" состоялась военно-патриотическая эстафета
С ноября 2017 года в ГАУК СО «ДК «Россия» проводится военно-патриотическая эстафета среди военно-патриотических отрядов общеобразовательных школ и учебных заведений Ленинского района г.Саратова, посвященная 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ». 18 января 2018 года состоялся очередной этап эстафеты.
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, представители Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», представители общественных организаций города, 11 военно-патриотических отрядов общеобразовательных школ и учебных заведений Ленинского района. Всего в эстафете планируется участие более 30 военно-патриотических отрядов.
В программе эстафеты состязания:
- Защита от оружия массового поражения (одевание противогаза);
- Строевая подготовка (строевые приемы и движение без оружия);
- Разборка (сборка) автомата (макет АК–74);
- Сдача норм ГТО (сгибание рук в упоре лежа);
- Огневая подготовка» - стрельба из пневматического оружия.
Участники военно - спортивных состязаний показали хорошие знания и умения по всем дисциплинам. Жюри отметило высокую подготовку и навыки, проявленные в ходе проведения состязаний, учащихся учебных заведений № 60, 100, 89, 55.