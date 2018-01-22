22 ЯНВАРЯ 2018 14:50 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
13:30 | 22 января
650 снегоуборочных машин работали прошлой ночью в Саратовской области
12:39 | 22 января
В музее Н.Г.Чернышевского открывается выставка "Очерки гоголевского периода русской литературы»
11:55 | 22 января
По вопросам уборки снега в Саратове работают телефонные"горячие линии"
10:49 | 22 января
На сайте ОАО "РЖД" введена услуга по отслеживанию возврата средств за неиспользованные электронные билеты
09:57 | 22 января
В ДК "Россия" состоялась военно-патриотическая эстафета
09:15 | 22 января
Внимание! Фальшивка!
22:08 | 19 января
Серию продуктов функционального питания выпустила МейТан
19:16 | 19 января
Испанское здравоохранение обладает высокой репутацией в мире
18:00 | 19 января
Спектаклем "Риголетто" откроется новый проект "Звезды российской оперы на саратовской сцене"
16:35 | 19 января
В феврале в Саратовской филармонии откроется XIV фестиваль имени Генриха Нейгауза.
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Внимание! Фальшивка!

Новости
Внимание! Фальшивка!

В связи с имеющими место фактами сбыта поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей ГУ МВД Саратовской области выступило с обращением к гражданам:

"Уважаемые жители и гости Саратовской области!

Призываем вас быть максимально бдительными и внимательными в связи с имеющими место фактами сбыта поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей.

Проявите бдительность, если при расчетах наличными деньгами в Ваших руках оказались купюры достоинством 5000 рублей, имеющие следующие серии и номера: АВ № 47747**, АВ № 56747**, БА 69769**, БА № 59769**, АВ № 58747**, ВМ № 38847**, ВМ № 47847** (** - меняющиеся цифры в номерах купюр).

Полиция предупреждает, что неправомерная деятельность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг согласно статье 186 Уголовного кодекса РФ относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. Если у вас возникло подозрение, что к вам попала подделка, не пытайтесь ее пустить в оборот, а проведите проверку подлинности банкноты через детектор подлинности банкнот или осуществите сверку признаков подлинности купюры своими силами.

Напоминаем, что информацию о признаках подлинности денежных купюр можно получить на сайте Центрального банка Российской Федерации .
Если с Вами пытаются расплатиться или расплатились фальшивыми деньгами, немедленно сообщите в полицию (по телефону 02 , для сотовых телефонов – 112)".