Внимание! Фальшивка!

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"Уважаемые жители и гости Саратовской области!Призываем вас быть максимально бдительными и внимательными в связи с имеющими место фактами сбыта поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей.Проявите бдительность, если при расчетах наличными деньгами в Ваших руках оказались купюры достоинством 5000 рублей, имеющие следующие серии и номера: АВ № 47747**, АВ № 56747**, БА 69769**, БА № 59769**, АВ № 58747**, ВМ № 38847**, ВМ № 47847** (** - меняющиеся цифры в номерах купюр).Полиция предупреждает, что неправомерная деятельность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг согласно статье 186 Уголовного кодекса РФ относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. Если у вас возникло подозрение, что к вам попала подделка, не пытайтесь ее пустить в оборот, а проведите проверку подлинности банкноты через детектор подлинности банкнот или осуществите сверку признаков подлинности купюры своими силами.Напоминаем, что информацию о признаках подлинности денежных купюр можно получить на сайте Центрального банка Российской Федерации .Если с Вами пытаются расплатиться или расплатились фальшивыми деньгами, немедленно сообщите в полицию (по телефону 02 , для сотовых телефонов – 112)".