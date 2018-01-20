Серию продуктов функционального питания выпустила МейТан
Компания МейТан расширила ассортимент своей продукции серией функционального питания MEITAN Family.
Теперь в представительствах компании, а также в официальном интернет-магазине МейТан можно купить шоколадные батончики, белковые коктейли и функциональные чаи.
Как подчеркивает Лидия Синицына, врач-валеолог компании МейТан, все продукты MEITAN Family, способны насытить организм человека самыми полезными и необходимыми веществами, ведь в их состав входят микроэлементы, аминокислоты, витамины. Потребители имеют возможность составлять рацион для индивидуального питания, учитывая потребность собственного организма и состояние здоровья.
Следует отметить, что вся продукция МейТан производится в соответствии с международными стандартами производства и контроля качества GMP и ISO 9001.
Теперь в представительствах компании, а также в официальном интернет-магазине МейТан можно купить шоколадные батончики, белковые коктейли и функциональные чаи.
Как подчеркивает Лидия Синицына, врач-валеолог компании МейТан, все продукты MEITAN Family, способны насытить организм человека самыми полезными и необходимыми веществами, ведь в их состав входят микроэлементы, аминокислоты, витамины. Потребители имеют возможность составлять рацион для индивидуального питания, учитывая потребность собственного организма и состояние здоровья.
Следует отметить, что вся продукция МейТан производится в соответствии с международными стандартами производства и контроля качества GMP и ISO 9001.