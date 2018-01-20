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Испанское здравоохранение обладает высокой репутацией в мире

Новости / Здоровье / Общество
Сфера здравоохранения Испании занимает 7-е место в рейтинге Всемирной организации здравоохранения

Испанское здравоохранение обладает высокой репутацией в мире

Испанская система здравоохранения привлекает клиентов со всего мира. Этому способствует отличная международная репутация, наличие более 800 оснащенных современным оборудованием клинических центров и больниц, где трудятся специалисты высокой квалификации, большой опыт взаимодействия с иностранными пациентами большой опыт взаимодействия с иностранными пациентами.
Сфера здравоохранения Испании занимает 7-е место в рейтинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а по мнению журнала «Newsweek», она находится на 3 месте после Японии и Швейцарии. Испания может предложить широкий спектр медицинской помощи в таких областях, как пластическая хирургия, онкология, травматология, кардиология, педиатрия, стоматология, нейрореабилитация и других.
Среди самых известных медцентров Испании наибольшей востребованностью пользуются Институт IMOR, специализирующийся на онкологии, Центр офтальмологии Barraque, Институт Гуттманна (нейрореабилитация).
Привлекательность здравоохранения Испании также обусловлена конкурентоспособными ценами на лечение, низкой стоимостью тарифов на жилье и авиабилеты, средиземноморской диетой и хорошим климатом, а также возможностью гражданам свободно перемещаться по странам Евросоюза.
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