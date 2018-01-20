Спектаклем "Риголетто" откроется новый проект "Звезды российской оперы на саратовской сцене"
Саратовский театр оперы и балета начинает реализацию нового проекта под названием «Звезды российской оперы на Саратовской сцене». В проекте примут участие четыре репертуарных спектакля, в которых главные партии исполнят солисты ведущих театров России: 28 января Дж. Верди «Риголетто», 18 февраля Дж. Верди «Травиата», 11 марта Дж. Верди «Бал-маскарад», 24 марта Дж. Пуччини «Тоска».
Откроет проект одна из наиболее известных опер Джузеппе Верди «Риголетто». Главные партии в спектакле исполнят: солистка Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова, приглашенная солистка Государственного Большого театра России лауреат Международных конкурсов Ирина Боженко (Джильда) и солист Михайловского театра (Санкт-Петербург) лауреат Международных конкурсов Дамир Закиров (Герцог).