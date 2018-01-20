В феврале в Саратовской филармонии откроется XIV фестиваль имени Генриха Нейгауза.
25 февраля в Саратовской филармонии откроется XIV фестиваль имени Генриха Нейгауза.
Фестивальная программа этого года включает фортепианные, симфонические, хоровые, литературные программы, а также джазовый вечер.
В литературном вечере выступит Даниил Спиваковский, который уже был нашим гостем. Вместе со своим партнером по сцене - ансамблем "Русская рапсодия" - Даниил представит моноспектакль "Мертвые души" по одноименному роману Гоголя. В спектакле будет звучать музыка Альфреда Шнитке.
В исполнении Академического симфонического оркестра и театра хоровой музыки прозвучит одно из самых известных сочинений В.Моцарта, по праву заслужившее место среди величайших классических произведений - "Реквием".
Гостями фестиваля станут пианисты Сергей Редькин и Полина Осетинская. Завершит фестиваль джазовый вечер с участием пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского, - сообщает пресс-служба областного министерства культуры.