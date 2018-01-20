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Карантин по бешенству животных отменен в 16 пунктах Саратовской области

Новости
Карантин по бешенству животных отменен в 16 пунктах Саратовской области

За период с 22 декабря 2017 года по 17 января 2018 года карантин отменен в 16 пунктах региона:

в селах Малоперекопное (Балаковский район), Чернава и Гусиха (Ивантеевский район), Малая Таволожка (Пугачевский район), Свердлово и 3-я Александровка (Калининский район), Липовка (Марксовский район), Камышево (Дергачевский район), Любимово (Советский район), Орлов Гай (Ершовский район), пос.Штейнгардт (Самойловский район), Смелость (Пугачевский район), на территории личного подсобного хозяйства, расположенного в 7 км северо-западнее с.Александров Гай, х.Сысоев Александрово-Гайского района, на территории личного подсобного хозяйства, расположенного в 9 км северо-западнее с.Пшеничное Краснокутского района, а также в городе Марксе.

Ветеринарной службой в период действия ограничений приняты все меры, предусмотренные правилами борьбы с бешенством. Проведена вакцинация восприимчивого поголовья, информационно-разъяснительная работа с населением о правилах защиты от заболевания. Останки инфицированных животных уничтожены безопасным способом. Территории очагов подвергнуты дезинфекции.

С момента отмена карантина в указанных пунктах разрешен ввоз и вывоз животных.