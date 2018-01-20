Общественный порядок на крещенских купаниях обеспечивали 800 полицейских
В ночь с 18 на 19 января в 120 специально оборудованных на открытых водоёмах местах в 69 населённых пунктов Саратовской области состоялись торжественные богослужения и массовые купания, посвященные празднованию Крещения Господня, в которых приняли участие около 13 тысяч человек.
В местах проведения праздничных мероприятий для обеспечения общественного порядка было задействовано около 800 сотрудников органов внутренних дел. Также к охране порядка привлекались работники частных охранных предприятий, народные дружины и представители казачества.
Нарушений порядка не зафиксировано, общественная безопасность обеспечена в полном объеме.