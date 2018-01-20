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Марксовские балалаечники успешно выступили на Всероссийском конкурсе

Новости
Марксовские балалаечники успешно выступили на Всероссийском конкурсе

С 9 по 12 января 2018 года в городе Дзержинске Нижегородской области проходил I Всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных народных инструментах, ансамблей и оркестров имени А.В. Губарькова.

Учредителем конкурса выступили Министерство культуры РФ, Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Астраханская государственная консерватория, Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова.

Председатель жюри – Мостыканов А.В., профессор Астраханской консерватории, Заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист России; члены жюри: профессора Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Малыхин С.П., Котомин М.Ю., профессор Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Потапова Л.Н., доцент Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Грачева Т.В. , преподаватели Дзержинского колледжа искусств Орлова С.Ю., Ульянычев С.В.

Конкурс собрал музыкантов из 27 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Сургута, Новосибирска, и Нижегородской, Владимировской, Свердловской, Саратовской областей. В конкурсных прослушиваниях приняли участие 132 солиста, 22 ансамбля и 11 оркестров.

В конкурсе успешно выступили и заняли призовые места юные балалаечники Детской школы искусств №1 г.Маркса (преподаватель Денисов Игорь Владимирович):

Гаузер Ярослав (младшая группа) – лауреат I степени;

Егоров Андрей (средняя группа) – лауреат I степени;

Листопад Богдан (старшая группа) – лауреат III степени;

Ахлупкин Данил (старшая группа) – дипломант.

Ребята присутствовали на торжественном открытии конкурса, участвовали в мастер-классах. По итогам участия в конкурсе выпускники Листопад Богдан и Ахлупкин Данил приняли решение продолжить свое обучение на любимом инструменте, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.