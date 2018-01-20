Лесная Республика теперь освещается
На прошлой неделе состоялся рейд губернатора Саратовской области Валерия Радаева и главы города Михаила Исаева.
Особое внимание было уделено микрорайону по улице Лесная Республика в Ленинском районе. Жители обратились к представителям власти с просьбой устроить в микрорайоне освещение и очистить дороги от образовавшейся наледи.
Работы по уборке были проведены на следующий день после обращения: тротуары и проезжая часть посыпаны песко-соляной смесью.
По информации МУП «Саргорсвет», вчера, 18 января 2018 г., была завершена установка светодиодного энергоэффективного оборудования: проложено 600 м СИПа, завершен монтаж 14 консольных светильников и 2 дополнительных опор, - сообщает пресс-служба городской администрации.