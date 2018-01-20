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Новости
22:08 | 19 января
Серию продуктов функционального питания выпустила МейТан
19:16 | 19 января
Испанское здравоохранение обладает высокой репутацией в мире
18:00 | 19 января
Спектаклем "Риголетто" откроется новый проект "Звезды российской оперы на саратовской сцене"
16:35 | 19 января
В феврале в Саратовской филармонии откроется XIV фестиваль имени Генриха Нейгауза.
15:53 | 19 января
Карантин по бешенству животных отменен в 16 пунктах Саратовской области
15:10 | 19 января
Общественный порядок на крещенских купаниях обеспечивали 800 полицейских
14:15 | 19 января
Марксовские балалаечники успешно выступили на Всероссийском конкурсе
13:19 | 19 января
Лесная Республика теперь освещается
12:22 | 19 января
При пожаре в Энгельсском районе попадания нефтепродуктов в Волгу не произошло
11:38 | 19 января
На улицах Электронная и Бардина снижены параметры подачи холодной воды
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Лесная Республика теперь освещается

Новости
Лесная Республика теперь освещается

На прошлой неделе состоялся рейд губернатора Саратовской области Валерия Радаева и главы города Михаила Исаева.

Особое внимание было уделено микрорайону по улице Лесная Республика в Ленинском районе. Жители обратились к представителям власти с просьбой устроить в микрорайоне освещение и очистить дороги от образовавшейся наледи.

Работы по уборке были проведены на следующий день после обращения: тротуары и проезжая часть посыпаны песко-соляной смесью.

По информации МУП «Саргорсвет», вчера, 18 января 2018 г., была завершена установка светодиодного энергоэффективного оборудования: проложено 600 м СИПа, завершен монтаж 14 консольных светильников и 2 дополнительных опор, - сообщает пресс-служба городской администрации.