20 ЯНВАРЯ 2018 02:40 СУББОТА
Новости
22:08 | 19 января
Серию продуктов функционального питания выпустила МейТан
19:16 | 19 января
Испанское здравоохранение обладает высокой репутацией в мире
18:00 | 19 января
Спектаклем "Риголетто" откроется новый проект "Звезды российской оперы на саратовской сцене"
16:35 | 19 января
В феврале в Саратовской филармонии откроется XIV фестиваль имени Генриха Нейгауза.
15:53 | 19 января
Карантин по бешенству животных отменен в 16 пунктах Саратовской области
15:10 | 19 января
Общественный порядок на крещенских купаниях обеспечивали 800 полицейских
14:15 | 19 января
Марксовские балалаечники успешно выступили на Всероссийском конкурсе
13:19 | 19 января
Лесная Республика теперь освещается
12:22 | 19 января
При пожаре в Энгельсском районе попадания нефтепродуктов в Волгу не произошло
11:38 | 19 января
На улицах Электронная и Бардина снижены параметры подачи холодной воды
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

При пожаре в Энгельсском районе попадания нефтепродуктов в Волгу не произошло

Новости


Как сообщает региональное министерство природных ресурсов, во время пожара на нефтепродуктов в Энгельсском районе попадания нефтепродуктов в Волгу не произошло.

В настоящее время на месте работают сотрудники Управления Росприроднадзора по Саратовской области и эко-аналитической лаборатории Центра лабораторного анализа и технических измерений. Специалистами производится отбор проб почвы на предмет определения степени загрязнения нефтепродуктами, устанавливается площадь загрязненной территории. Также произведены отборы проб природной воды в реке Волге на предмет отсутствия нефтепродуктов в водном объекте.

После установления объема излитой нефти, а также загрязненной площади земельного участка и концентрации нефтепродуктов в почве, будет произведен расчет размера вреда, причиненного почве, который будет предъявлен для взыскания виновному лицу.

В 12.00 в с. Красноармейское Энгельсского района состоится заседание оперативного штаба по ликвидации последствий разлива нефти и организации работы по оценке ущерба под руководством заместителя Председателя Правительства области Александра Буренина.

Ситуация находится на контроле.