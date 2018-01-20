При пожаре в Энгельсском районе попадания нефтепродуктов в Волгу не произошло
Как сообщает региональное министерство природных ресурсов, во время пожара на нефтепродуктов в Энгельсском районе попадания нефтепродуктов в Волгу не произошло.
В настоящее время на месте работают сотрудники Управления Росприроднадзора по Саратовской области и эко-аналитической лаборатории Центра лабораторного анализа и технических измерений. Специалистами производится отбор проб почвы на предмет определения степени загрязнения нефтепродуктами, устанавливается площадь загрязненной территории. Также произведены отборы проб природной воды в реке Волге на предмет отсутствия нефтепродуктов в водном объекте.
После установления объема излитой нефти, а также загрязненной площади земельного участка и концентрации нефтепродуктов в почве, будет произведен расчет размера вреда, причиненного почве, который будет предъявлен для взыскания виновному лицу.
В 12.00 в с. Красноармейское Энгельсского района состоится заседание оперативного штаба по ликвидации последствий разлива нефти и организации работы по оценке ущерба под руководством заместителя Председателя Правительства области Александра Буренина.
Ситуация находится на контроле.