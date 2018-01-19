На улицах Электронная и Бардина снижены параметры подачи холодной воды
В связи с проведением необходимых ремонтных работ на городских водопроводных сетях сегодня, 19 января 2018, с 03.00 снижены параметры подачи холодной воды абонентам улиц: 2-я Электронная, Бардина.
Восстановить штатный режим подачи холодной воды планируется сегодня к 19.00.
Сведения о снижении параметров подачи холодной воды направлены: ЕДДС города; администрациям города и соответствующего района; теплоснабжающим организациям (ООО «ТЭГК», ПАО «Т Плюс», ООО «Энергосбыт», АО «Теплосервис» и др.).
МУПП «Саратовводоканал» приносит жителям свои извинения за возможные неудобства.
Для работ ООО «Газпром трансгаз Саратов» приостановлено холодное водоснабжение частных домовладений по улицам: Ершовская, Алых Роз, Дудаковская, Андреева, Руслановой. Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ организацией.