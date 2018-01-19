Билеты для домашних питомцев в поезда дальнего следования теперь можно оформить на сайте ОАО "РЖД"

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Также на сайте можно оформить документы на провоз дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря.Ранее перевозочный документ для провоза домашних животных и дополнительной ручной клади в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") можно было оформить только в кассах дальнего следования.Теперь пассажир может оформить электронную багажную квитанцию во время покупки электронного билета.При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами поездки. Обращаем внимание пассажиров, что при посадке в поезд пассажир должен предъявить распечатанный контрольный купон.Напомним, пассажиры поездов "Сапсан" могут провозить мелких домашних животных, птиц и собак (кроме крупных пород) только на специализированных местах, но не более одного на один оформленный проездной билет. При этом сбор за перевозку животного уже включен в стоимость билета, поэтому оформления дополнительных квитанций не требуется.Также компания напоминает, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 19.12.2013 года № 473, перевозка собак-поводырей осуществляется в намордниках и с поводком. Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно.