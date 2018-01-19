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В результате пожара на нефтепроводе в Энгельсском районе эвакуированы шесть человек

Новости
В результате пожара на нефтепроводе в Энгельсском районе эвакуированы шесть человек

Вчера в 17 ч. 00 м. (мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области поступило сообщение о происшествии на магистральном нефтепроводе (1200 мм) в селе Красноармейское Энгельсского района.

Произошло возгорание нефтепродуктов с переходом огня на жилые дома. В результате пожара огнем были уничтожены 2 дома (1 жилой, 1 строящийся) и 2 автомобиля.

В результате пожара пострадавших нет. 6 человек были эвакуированы, находятся у родственников.

В 18 ч. 22 м. (мск) пожар был ликвидирован.

На место происшествия выезжал Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев. Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ под руководством Губернатора области. Принимаются все необходимые меры по устранению последствий розлива нефти.

Загрязнение реки Волга не произошло.

В Главном управлении МЧС России по Саратовской области развернут оперативный штаб. К ликвидации ЧС от МЧС привлечено 57 человек личного состава, 13 единиц техники.